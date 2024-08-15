Алаудинов заявил, что ВСУ снимают резервы с передовой

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Украинские военные продолжают снимать резервы с других направлений для их направления в Курскую область, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления российской армии, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов во время эфира телеканала "Россия 24".

По его словам, на сегодняшний день ВСУ забросили к месту боевых действий уже примерно 12 тысяч человек.

"Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем", – сказал Алаудинов.

Во время трансляции генерал-майор уточнил, что ВС РФ зачистили от украинских войск село Мартыновка в Курской области. В настоящее время зачистка проходит в Суджанском районе региона. Там российские силы сформировали заслоны от ВСУ.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ не прекращаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в регионе погибли не менее 12 мирных жителей, ранения при этом получил еще 121 человек. В свою очередь, украинские формирования потеряли до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

