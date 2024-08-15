Алаудинов заявил о зачистке Мартыновки в Курской области от ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ зачистили от украинских войск село Мартыновка в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, в настоящее время зачистка проходит в Суджанском районе региона. Там российские силы сформировали заслоны от ВСУ, подчеркнул генерал-майор.

"На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем", – указал командир спецназа в эфире телеканала "Россия 24".

Алаудинов рассказывал, что, по предварительной информации, ВСУ заходили на территорию Курской области в составе 12 тысяч военнослужащих. В рядах украинских военных было немало наемников, которые говорили на польском, английском и французском языках, добавил он.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Согласно информации на 14 августа, общие потери ВСУ составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

