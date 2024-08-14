Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили 12 тысяч военных ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, заходили на территорию Курской области в составе 12 тысяч военнослужащих, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам командира, в рядах украинских военных было немало наемников, которые говорили на польском, английском и французском языках.

"Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда", – отметил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

При этом большая часть бойцов к настоящему времени уничтожена, подчеркнул командир "Ахмата".

Ранее Алаудинов сообщал, что украинские боевики ставили перед собой цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области.

Он также рассказал, что ознакомился с документом, где было указано, что руководство НАТО во время принятия решения о нападении на регион рассчитало, что ВСУ смогут занять серьезную территорию со стратегическими объектами.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ, по последним данным, составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.