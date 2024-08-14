Newsweek: на Украине испугались ответа ВС РФ на атаку ВСУ на Курскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские власти опасаются ответа России после атаки ВСУ на Курскую область, передает журнал Newsweek.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что дальнейшие действия России вряд ли можно назвать местью, так как ответом может быть "что-то более масштабное".

Аналогичное мнение выразил и неназванный высокопоставленный источник из украинского оборонного ведомства. По его словам, Россия "чувствует" необходимость дать очень жесткий ответ.

Помимо этого, американское издание напомнило о заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать.

В своем заявлении она осудила террористические акты, которые были направлены на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Захарова добавила, что ответственность за удары будут нести не только исполнители, но и западные кураторы.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Плененные украинские боевики признались, что получили приказ при сопротивлении расстреливать мирных жителей.

В свою очередь, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ был захват Курской атомной электростанции (КуАЭС), чтобы иметь рычаги давления при шантаже России.