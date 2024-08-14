Захарова заявила, что пленные солдаты ВСУ признались в приказе расстреливать жителей

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Взятые в плен в Курской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) признались, что получили приказ при сопротивлении расстреливать мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством", – говорится в ее комментарии, размещенном на сайте министерства.

Бои с военными ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Общее количество атаковавших Курскую область оценивается в 11 тысяч солдат. В области введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области. В регионе из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, на этом направлении составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

