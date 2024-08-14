Алаудинов заявил, что ВСУ ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области

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Вооруженные силы Украины ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", – заявил Алаудинов.

Генерал-майор подчеркнул, что он ознакомился с документом, где было указано, что руководство НАТО во время приятия решения о нападении на регион рассчитало, что ВСУ смогут занять серьезную территорию со стратегическими объектами. Альянс хотел ставить условия РФ, чтобы усадить страну за стол переговоров на условиях НАТО. Помимо этого, Альянс рассчитывал, что РФ уйдет со своих территорий.

Также Алаудинов рассказал, что авиация ВСУ не была выявлена в небе над Курской областью во время операции украинской армии. Он подчеркнул, что его подразделение получало данные о вертолетах, которые летят к курскому направлению, однако они не долетели.

Как ранее рассказал Алаудинов, ВСУ должны были взять АЭС в Курчатове 11 августа. Он подчеркнул, что задача не была выполнена. По мнению Алаудинова, после этого Киев хотел выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ, по последним данным, составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.