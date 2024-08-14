Джабаров назвал просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей

Фото: телеграм-канал "Город Курск"

Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область сейчас трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность, написал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он назвал эту просьбу плохой идеей. Кроме того, Джабаров не исключил, что это специально подготовленная акция, чтобы "обелить" украинские Вооруженные силы и "налить грязь" на российскую армию.

Ранее УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Плененные украинские боевики признались, что получили приказ при сопротивлении расстреливать мирных жителей.

В свою очередь, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ был захват Курской атомной электростанции (КуАЭС), чтобы иметь рычаги давления при шантаже России.