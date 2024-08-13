УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Равину Шамдассани.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы представители ООН могли проверить заявления о нарушениях прав человека со стороны украинских военных.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в ООН обращение с призывом осудить атаки со стороны Украины после вылазки в Курскую область. Она отметила, что омбудсмены работают вместе с органами власти в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные жители региона.

Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Под контролем украинских формирований на данный момент находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.