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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль осудила руководство Германии, разрешившее использовать немецкую военную технику на территории России, сообщает телеканал "360".

Она заявила, что ФРГ поступила "антиисторично и просто бессмысленно". По ее мнению, немецкие политики не учли, что история и память о предках играет огромную роль в жизни россиян, и в этом основное отличие русских от немцев.

"В каждом селе России есть памятник погибшим", – напомнила бывший министр в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

После вторжения ВСУ в Курскую область были замечены как минимум три немецких БМП Marder, а также инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1. В России на это негативно отреагировали.

ВСУ прорвались на территорию Курской области 6 августа, бои с украинской армией не прекращаются до сих пор. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а пострадали 121, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

На данный момент общие потери ВСУ составили до 1 610 военных. Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.

На данный момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Судьба порядка двух тысяч человек, находящихся там, неизвестна. В то же время из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей. Сейчас обстановка в регионе остается сложной.

