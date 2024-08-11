Москалькова посетила эвакуированных из Курской области в ПВР

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где сейчас находятся эвакуированные из Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

"Я уже не первый раз здесь в пункте временного размещения, когда здесь еще украинские эвакуированные приезжали из Донецка, Луганска, тоже детки и взрослые. Очень хотелось бы, чтобы у вас здесь осталось чувство, что вас здесь любят, ждут, помогают", – отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что будет делаться все возможное, чтобы эвакуированные быстрее вернулись в свои дома.

Федеральный омбудсмен вручила подарки детям, решается вопрос об организации обучения для них после каникул.

Также Москалькова позвонила главе МЧС РФ Александру Куренкову и попросила его позаботиться о двух семьях, которые на личном транспорте едут из Курска в Москву.

Ранее Москалькова направила обращение в ООН. Она призвала осудить атаки со стороны Украины после вылазки в Курскую область.

До тысячи украинских солдат проникли на территорию Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение киевских боевиков, а позднее враг начал отступление.

11 августа Росгвардия уничтожила 12 украинских военных и танк противника в Курской области. Позже оборудованные позиции боевиков удалось обнаружить в лесополосе, расчетом российского дрона было ликвидировано до двух десятков солдат ВСУ.

Всего на курском направлении украинская сторона потеряла до 1 350 солдат, а также 29 танков и 23 бронетранспортера, следует из последних данных министерства обороны РФ.