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Теракт на курском направлении, подготовленный Североатлантическим альянсом, не удался, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Уже остановленные сейчас силы не в состоянии таким образом уже двигаться дальше. Да, нам теперь придется их потихоньку уже останавливать и на других участках, уничтожать", – передает ТАСС его слова.

Также в Мартыновке ликвидировано 14 единиц украинской техники, добавил он.

До тысячи украинских солдат проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате российским войскам удалось остановить продвижение киевских боевиков, а позднее враг начал отступление.

11 августа Росгвардия уничтожила 12 украинских военных и танк противника в Курской области. Позже оборудованные позиции боевиков удалось обнаружить в лесополосе. В итоге расчетом российского дрона было ликвидировано до двух десятков солдат ВСУ.

Всего на курском направлении украинская сторона потеряла до 1 350 солдат, а также 29 танков и 23 бронетранспортера, следует из последних данных министерства обороны РФ.

