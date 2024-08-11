Ситуация стабилизирована после захода ДРГ ВСУ в Беловский район Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) заходила в Беловский район Курской области, однако ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу", – успокоил он жителей в своем телеграм-канале.

Врио главы региона подчеркнул, что сейчас важно не допустить паники. Однако те, кто хочет добровольно покинуть районы, может сделать это.

До этого глава Беловского района Николай Волобуев рассказывал, что ночью распространялось много слухов, а многие из-за этого запаниковали. Чиновник призвал граждан соблюдать спокойствие.

"В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная", – сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее жителей региона призвали не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО и передвижение российских войск. Также горожан предостерегли от разговоров с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку в этой местности.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате российским войскам удалось заставить силы Киева начать отступление. Потери украинцев составили до 1 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

