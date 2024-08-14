Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

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Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рапорт митрополита Курского и Рыльского Германа на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также он сообщил, что все 12 священников выехали из Суджанского района, где продолжаются ожесточенные бои. Все они поселились у родственников в Курске.

Ранее из-за обстрела ВСУ в Курской области были разрушены братские корпуса Горнальского Свято-Николаевского монастыря и два храма.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области. В регионе из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, на этом направлении составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

