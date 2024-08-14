Собянин: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва продолжает оказывать помощь пострадавшим в Курской области, заявил Сергей Собянин.

"По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены – все, что нужно людям ежедневно", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Также столичные медицинские работники продолжают оказывать помощь как поступившим в московские стационары, так и непосредственно пострадавшим на территории Курской области. Собянин заключил, что Москва будет и дальше поддерживать жителей региона всем необходимым.

Сбор помощи для пострадавших продолжается в 14 штабах "Москва помогает" по всему городу. Так, один из них находится в Никольском храме в Покровском на Бакунинской улице, он работает каждый день до 18 часов. В Курскую область, в частности, отправился уже второй гуманитарный конвой от городского отделения партии "ЕР".

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. 14 августа режим ЧС регионального уровня был объявлен в Белгородской области.

По информации властей региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были успешно заблокированы. На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области.

Из-за атак ВСУ в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, на этом направлении составили до 2 030 военных, 35 танков и 31 бронетранспортер.

