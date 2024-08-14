Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной и напряженной из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ и различных последствий этого в виде жертв, пострадавших и разрушенных домов.

"Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня", – добавил Гладков.

Власти региона также планируют обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне.

Украинский беспилотник ранее совершил удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего тяжелые ранения получил один мирный житель.

Власти региона закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области в связи с напряженной обстановкой. Отмечалось, что российские бойцы продолжают следить за порядком на территории населенных пунктов и контролировать сохранность имущества жителей района.