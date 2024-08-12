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Власти закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области в связи с напряженной обстановкой, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации района Андрей Миськов.

Он подчеркнул, что данная мера является временной и вынужденной. По словам главы района, сейчас необходимо обезопасить жизнь и здоровье граждан. Чиновник призвал с пониманием отнестись к такому шагу властей и действовать в соответствии с рекомендациями органов власти и силовых структур.

Миськов добавил, что понимает беспокойство, которое жители района испытывают за домашних животных, оставшихся в населенных пунктах. По его словам, кормить их будут бойцы самообороны. Глава администрации района отметил, что для этого необходимо оставить заявку в личных сообщениях в его социальных сетях.

Бойцы также продолжают следить за порядком на территории населенных пунктов и контролировать сохранность имущества жителей района, подчеркнул Миськов. Он призвал местных жителей направлять ему личные сообщения по любым вопросам. Вместе с тем чиновник напомнил о работе горячей линии, обратиться на которую можно по телефону 122.

Ранее в Белгородской области из-за активности Вооруженных сил Украины началось перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Глава региона Вячеслав Гладков уточнял, что процесс согласования и вывоза людей проводился на местах, туда также был направлен транспорт.