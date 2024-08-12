Власти Белгородской области начали эвакуацию жителей Краснояружского района

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области из-за активности ВСУ началось перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой", – написал он.

Гладков заявил, что для обеспечения безопасности и здоровья граждан, людей, проживающих в Краснояружском районе, эвакуируют в более безопасные места. Он уточнил, что процесс согласования и вывоза людей уже сейчас проходит на местах, туда также был направлен транспорт.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, что Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде российских регионов.