Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области, пострадал житель Шебекина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекино повторно нанесен удар. По предварительной информации, ранен один мирный житель – у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья", – написал он.

По словам губернатора, пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь.

По имеющимся данным, добавил Гладков, в результате атак повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Осколками посечен один легковой автомобиль.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с БПЛА был поврежден частный дом, а селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения. В результате оказались выбиты окна и посечен фасад.

"Информация о последствиях атак уточняется", – отметил Гладков.

Он подчеркнул, что на местах работают оперативные службы.

Женщина ранее получила травмы после атаки трех беспилотников ВСУ по жилому дому в Шебекине. Также произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры, рассказал Гладков.

В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома. Глава региона сообщил о повреждении остекления и фасада.