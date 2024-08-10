Четыре человека пострадали при атаке Белгородской области Украиной

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека пострадали при атаке Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Среди них мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, которого бригада СМП сейчас доставляет в городскую больницу № 2. Там же находятся две женщины. У одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй – осколочные ранения спины. Еще одну женщину госпитализировали после обстрела в Шебекине.

Украинские БПЛА начали обстрел Белгородской области 10 августа около 16:00 по московскому времени, рассказал губернатор. В результате в Шебекине были повреждены остекление и фасады трех многоквартирных домов, при этом в трех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба.

Также в Грайворонском городском округе произошла атака на автомобиль, осколками от которого был посечен рядом стоящий молоковоз. В свою очередь, в поселке Политотдельский дрон сдетонировал возле легкового автомобиля.

Гладков уточнил, что на местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее ВС РФ удалось в некоторых районах Курской области пресечь попытки прорыва украинских мобильных групп вглубь российской территории. Так, российские силы нанесли поражение живой силе и технике украинской армии вблизи пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. Также был нанесен ракетный удар по позициям ВСУ на южной окраине Суджи, в результате чего удалось ликвидировать 15 боевиков.