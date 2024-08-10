Один из пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область скончался в больнице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В больнице скончался пострадавший в результате атаки украинских дронов на Липецкую область. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале областного правительства.

"Мужчина 1997 года рождения, уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой – осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего", – говорится в публикации.

Врачи провели операцию, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Местные власти выразили соболезнования близким.

В настоящее время в реанимации находится один человек.

Беспилотники ВСУ атаковали Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также возгорание на военном аэродроме.

Позже в Липецком округе был введен режим ЧС и произведена эвакуация жителей из населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. По последним данным, пострадали 9 человек.

Через некоторое время режим ЧС в регионе отменили.

