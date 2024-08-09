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Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.

"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", – указано в сообщении.

ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа.

После этого в регионе был введен режим ЧС, а для обеспечения безопасности жителей проводится эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Для жителей были развернуты пункты временного пребывания, а для их эвакуации прибыли автобусы.

В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попали 416 домовладений.

