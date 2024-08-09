09 августа, 06:09Происшествия
Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области
Фото: телеграм-канал Mash
Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.
"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", – указано в сообщении.
ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа.
После этого в регионе был введен режим ЧС, а для обеспечения безопасности жителей проводится эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Для жителей были развернуты пункты временного пребывания, а для их эвакуации прибыли автобусы.
В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попали 416 домовладений.