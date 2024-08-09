Силы ПВО сбили 29 БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

29 беспилотников ВСУ были сбиты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников", – написал он.

По его словам, всего над территорией области силами ПВО было сбито 29 БПЛА самолетного типа, при этом, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Губернатор рассказал, что в результате атаки в городе Старый Оскол в двух частных домах были выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Возгорание было оперативно потушено прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС.

Оперативные службы работают на местах, Гладков пообещал, что подомовой обход будет произведен в светлое время суток.

До этого массированной атаке беспилотников подвергся Липецк. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что при падении БПЛА в Липецкой области поврежден объект энергетической инфраструктуры, зафиксированы нарушения энергоснабжения. Он также рассказал о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

Этой же ночью российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе.

