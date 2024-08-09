Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Массированная атака украинских беспилотников осуществляется на Липецк. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте", – написал он.

В Липецке и Липецком округе ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 9 августа над акваторией Черного моря, согласно предварительным данным, была сбита противокорабельная ракета "Нептун" ВСУ. Он предупредил об опасности применения БПЛА со стороны ВСУ и подчеркнул, что ракета была уничтожена на значительном отдалении от берега.

