Два человека пострадали при ударе ВСУ по селу в Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое человек были ранены в результате в селе Ясные Зори Белгородского района из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Туда же был доставлен мужчина, который получил осколочные ранения.

Он также сообщил, что в селе в результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА повреждены один частный дом и четыре автомобиля. Гладков заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Под обстрел ВСУ также в седьмой раз за сутки попал город Шебекино. Там, по словам губернатора, обошлось без пострадавших, в 6 частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы.

До этого жительница Шебекино была ранена при ударе ВСУ. В результате атаки, в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, также загорелись четыре автомобиля. Еще в одном доме была повреждена газовая труба.