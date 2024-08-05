Жительница белгородского Шебекина пострадала при ударе ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жительница белгородского Шебекина была ранена при ударе ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ нанесли очередной удар по Шебекино. По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", – написал он.

По его словам, в результате атаки со стороны украинских сил, в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, загорелись четыре автомобиля. Кроме того, еще в одном доме была повреждена газовая труба.

Гладков уточнил, что все возгорания были оперативно потушены, аварийные службы находятся на месте происшествия.

Ранее, 4 августа, в Белгородской области женщина погибла в результате атаки украинских БПЛА по многоквартирному дому в Шебекине. По словам Гладкова, она скончалась на месте происшествия от полученных ранений еще до прибытия врачей. В связи с этим он принес свои искренние соболезнования родственникам погибшей.

