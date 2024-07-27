Мужчина погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина скончался в результате обстрела села Бочковка Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мирный житель погиб от полученных ранений по дороге в больницу. Он также выразил свои искренние соболезнования родственникам и знакомым мужчины.

Недавно село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись воздушным атакам со стороны украинских войск, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, куда дрон-камикадзе нанес атаку, а также 87-летняя женщина вместе с другим раненым местным жителем.

Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился. Медики после осмотра не обнаружили у женщины травм, однако все равно ее доставили в больницу для стабилизации состояния. Мирный житель от предложенной госпитализации отказался.

