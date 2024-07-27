27 июля, 16:18Происшествия
Мирный житель пострадал в ДНР в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
Житель ДНР пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. Глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.
Инцидент произошел с мужчиной 1972 года рождения в Старомихайловке.
Ранее два жителя Курска пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников. Мирные граждане получили ранения и ожоги на улице Дружининской. Им оказали медицинскую помощь на месте.
В ночь на 26 июля система ПВО перехватила 6 украинских БПЛА над Ростовской и Курской областями.
Мирный житель погиб из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ