Мирный житель пострадал в ДНР в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Житель ДНР пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. Глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел с мужчиной 1972 года рождения в Старомихайловке.

Ранее два жителя Курска пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников. Мирные граждане получили ранения и ожоги на улице Дружининской. Им оказали медицинскую помощь на месте.

В ночь на 26 июля система ПВО перехватила 6 украинских БПЛА над Ростовской и Курской областями.

