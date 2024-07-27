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27 июля, 16:18

Происшествия

Мирный житель пострадал в ДНР в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Житель ДНР пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. Глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел с мужчиной 1972 года рождения в Старомихайловке.

Ранее два жителя Курска пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников. Мирные граждане получили ранения и ожоги на улице Дружининской. Им оказали медицинскую помощь на месте.

В ночь на 26 июля система ПВО перехватила 6 украинских БПЛА над Ростовской и Курской областями.

Мирный житель погиб из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ

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