Силы ПВО сбили беспилотник в Энгельсе Саратовской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Это произошло утром 27 июля. В результате никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры при падении обломков также нет.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации над территорией региона 22 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений в результате атак нет.

"Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. <…> Благодарю подразделения министерства обороны РФ, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!", – написал он.

В ночь на 26 июля ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и два над Курской областью. За день до этого сбили 11 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Также сообщалось, что из-за падения обломков беспилотника в поселке Юбилейном Курской области загорелся частный жилой дом. Тушившая пожар женщина получила ожоги. Необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте.

