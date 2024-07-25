ПВО сбила 11 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь успели перехватить и уничтожить одиннадцать украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) дрона были сбиты над Курской областью, три – над Белгородской, еще четыре – над Крымом и Черным морем.

В Минобороны уточнили, что запуск беспилотников украинской стороной стал попыткой совершения террористической атаки по объектам, расположенным на территории России. За счет применения дежурных огневых средств в акватории Черного моря также удалось уничтожить два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крымского полуострова.

Между тем из-за падения обломков беспилотника в поселке Юбилейном Курской области загорелся частный жилой дом. Тушившая пожар женщина получила ожоги. Необходимая медицинская помощь была оказана пострадавшей на месте.

