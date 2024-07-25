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Частный жилой дом загорелся в Курской области из-за падения обломков при атаке БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков беспилотника в поселке Юбилейный Курской области, тушившая пожар женщина получила ожоги. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
"Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем", – написал он.
По словам Смирнова, женщине была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Он также сообщил, что жилье было повреждено осколками беспилотника и пообещал оказать собственнику необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны России отразили атаку ВСУ и за полтора часа сбили 18 украинских беспилотников над Курской областью.
До этого в результате атаки беспилотника ВСУ в районе хутора Церковного в Белгородском районе погибла семейная пара. Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в этот момент находились супруги. Это привело к возгоранию машины.