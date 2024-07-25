Частный жилой дом загорелся в Курской области из-за падения обломков при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков беспилотника в поселке Юбилейный Курской области, тушившая пожар женщина получила ожоги. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем", – написал он.

По словам Смирнова, женщине была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Он также сообщил, что жилье было повреждено осколками беспилотника и пообещал оказать собственнику необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны России отразили атаку ВСУ и за полтора часа сбили 18 украинских беспилотников над Курской областью.

До этого в результате атаки беспилотника ВСУ в районе хутора Церковного в Белгородском районе погибла семейная пара. Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в этот момент находились супруги. Это привело к возгоранию машины.