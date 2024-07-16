Власти ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области

Фото: ТАСС/Татьяна Симоненкова

В 14 населенных пунктах Белгородской области с 23 июля установят контрольно-пропускные пункты (КПП), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, въезд ограничат на территории, где оперативная ситуация складывается "крайне сложно". Службу на КПП будут нести представители силовых структур. Для обеспечения безопасности им передадут 14 бетонных модульных укрытий.

Губернатор уточнил, что под действие новых мер подпадают населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах. В Шебекинском городском округе – хутор Панков, поселок Красное, хутор Мухин, поселок Ленинский, поселок Первомайский. В Грайворонском округе – село Безымено и поселок Горьковский, а также село Богун-Городок Борисовского района. В Краснояружском районе КПП установят в селах Демидовка, Поповка, Прилесье и в Белгородском районе – в селах Вергилевка, Щетиновка, Валковский.

Гладков отметил, что общественный транспорт и такси не смогут въехать в эти населенные пункты. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Губернатор подчеркнул, что пропускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и касках, в бронированном автомобиле с РЭБ, а также с сопровождением военных и представителей муниципалитетов. Женщин и детей нельзя пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются, заключил Гладков.

Ранее губернатор заявлял, что с начала специальной военной операции в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей. Еще свыше 1,1 тысячи человек ранены, уточнял Гладков.

Так, 14 июля четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате украинской атаки из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Октябрьскому Белгородского района. Двух женщин и мужчину доставили на скорой в городскую больницу № 2 в профильное отделение. Ребенка привезли в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.