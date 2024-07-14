Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области вечером 13 июля. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Около 23:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее ракетная опасность объявлялась на всей территории Белгородской области, а также соседней Курской. Тогда представители МЧС призвали всех жителей спуститься в подвал или подземное пространство. В Курской области попросили горожан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

