Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: 123RF/savmaster

Семейная пара погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковного в Белгородском районе, сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в этот момент находилась молодая семейная пара. Это привело к возгоранию автомобиля. По данным главы региона, супруги погибли на месте происшествия до прибытия врачей скорой помощи.

Гладков выразил свои соболезнования близким погибших и заявил, что власти региона продолжать оказывать им поддержку.

Ранее четыре человека, среди которых оказался 9-месячный ребенок, получили ранения в результате украинской атаки из реактивной системы залпового огня по поселку Октябрьскому Белгородского района. Медики диагностировали у всех взрослых минно-взрывные травмы и баротравмы, а у мальчика – минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.