Над Курской областью за 1,5 часа уничтожены 18 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России за полтора часа сбили 18 украинских беспилотников над Курской областью. Об этом оборонное ведомство сообщает в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области", – указано в сообщении.

В Минобороны добавили, что атака украинских беспилотников была отражена в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени.

Ранее силы ПВО в ночь на 24 июля уничтожили три украинских дрона над Белгородской областью.

До этого, в ночь на 23 июля, российская ПВО перехватила и уничтожила 21 украинский беспилотник над Крымом и акваторией Черного моря, а также по 2 украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями.