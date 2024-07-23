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23 июля, 07:58

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом и акваторией Черного моря, а также по 2 украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, заявили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над Брянской и 2 над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников. По его словам, осколки от одного БПЛА разбили стекло грузового автомобиля в одном из СНТ, осколки другого беспилотника упали рядом с частным домом. Однако никакие объекты в городе не пострадали.

До этого утром 22 июля из-за падения обломков беспилотника на Туапсинском НПЗ начался пожар. Его площадь достигла 50 квадратных метров. На место происшествия вызвали спасательные службы, которые впоследствии смогли ликвидировать возгорание.

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