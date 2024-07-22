Пожар возник на НПЗ в Туапсе после падения обломков беспилотника

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Инфраструктура НПЗ в Туапсе получила повреждения после падения обломков беспилотников. Это привело к возникновению пожара, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

По данным штаба, в настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание. Огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

Между тем в ночь на 22 июля силы ПВО сбили восемь беспилотников в районе города Туапсе. Сперва, по данным главы Туапсинского района Сергея Бойко, каких-либо повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате атаки не было выявлено. Однако он отмечал, что специалисты продолжили обследование территории.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглись село Устинка и город Шебекино в Белгородской области. В результате произошедшего двое мирных жителей получили ранения.

