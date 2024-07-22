Силы ПВО уничтожили ночью 75 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 75 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, большая часть дронов была уничтожена над Ростовской областью – 47 беспилотников. Восемь БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 17 дронов – над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что в результате атаки БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений не выявлено.

Также без пострадавших и разрушений обошлось и в Смоленской области. Силы ПВО уничтожили в воздухе украинский дрон-камикадзе, который был нацелен на объекты в Вяземском районе региона.

На Кубани воздушной атаке подвергся Туапсинский район. Тем не менее, по данным местных властей, никто не пострадал. Специалисты продолжают обследование территории.

В Белгородской области два человека пострадали после воздушных атак на село Устинка и город Шебекино. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.