В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Пожар на НПЗ в Туапсе, который начался после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), удалось ликвидировать, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В публикации уточняется, что специалисты сумели потушить огонь в 08:01 по московскому времени.

О возгорании стало известно утром 22 июля. Огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

Между тем в ночь на 22 июля силы ПВО сбили восемь беспилотников в районе Туапсе. Сперва, по данным главы Туапсинского района Сергея Бойко, каких-либо повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате атаки не было выявлено.

