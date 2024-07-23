Более 15 беспилотников уничтожены над акваторией Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО и подразделения РЭБ уничтожили более 15 беспилотников, атаковавших Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", – написал глава региона.

По словам Развожаева, осколки от одного БПЛА разбили стекло грузового автомобиля в одном из СНТ, осколки другого беспилотника упали рядом с частным домом. Губернатор уточнил, что никакие объекты в городе не пострадали, а все службы продолжают контроль обстановки.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над областью были уничтожены два беспилотника самолетного типа. По его словам, они были сбиты над Севским районом, обошлось без пострадавших и разрушений.