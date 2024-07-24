ПВО за ночь уничтожили три украинских дрона над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 июля сумели сбить три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает министерство обороны России в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – рассказали представители ведомства.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов три автомобиля в Белгородской области. В результате этого удара оказались ранены двое мужчин. Одного из них врачи направили на амбулаторное лечение, а второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.

До этого в результате атаки беспилотника ВСУ в районе хутора Церковного в Белгородском районе погибла семейная пара. Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в этот момент находились супруги. Это привело к возгоранию машины.