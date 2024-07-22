Гладков поручил главам районов уговаривать жителей Белгородской области уезжать в ПВР

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов ежедневно проводить подомовые обходы в населенных пунктах, которые расположены в 15 километрах от приграничной зоны, чтобы убеждать людей уезжать в пункты временного размещения (ПВР).

"Работа должна ежедневно проводиться, потому что ситуация в Шебекине, в Белгородском, в Борисовском, в Грайворонском районах лучше на сегодняшний день не стала. Очень большое количество раненых, самое страшное, много погибших, поэтому работа должна проводиться ежедневно", – заявил Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона, видеозапись которого была опубликована на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона обратил внимание, что руководителям муниципалитетов и сельских поселений предстоит информировать жителей о том, что у них есть возможность увезти детей в летние лагеря. Также они должны быть осведомлены о том, что власти региона предлагают семьям выезжать в пункты временного размещения.

Кроме того, Гладков отдал поручение начальнику управления региональной безопасности области Евгению Воробьеву, в соответствии с которым он должен будет ежедневно докладывать о числе решивших остаться жителей каждого из населенных пунктов, а также о количестве находящихся там лежачих больных и детей. Он подчеркнул, что сбор этой информации необходим для наблюдения за работой глав муниципалитетов с населением.

Ранее Гладков сообщил о смерти подростка, который пострадал при ударе ВСУ по детской площадке в Шебекине 11 июля. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика на протяжении всей недели. Подросток получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды.