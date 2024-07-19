Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Режим опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

"Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", – говорится в сообщении администрации.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 35 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 18 июля. Так, 33 дрона были сбиты над Крымом, оставшиеся БПЛА – над Брянской областью.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Катера ликвидировали дежурными огневыми средствами.