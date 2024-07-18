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18 июля, 07:24

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 35 беспилотников над Крымом и Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме 35 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 33 дрона перехватили над территорией Крыма, оставшиеся два БПЛА – над Брянской областью.

В результате воздушной атаки в Брянской области пострадавших и каких-либо разрушений не выявлено. Власти региона сообщили, что на месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Накануне семейная пара погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковного в Белгородском районе. Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в тот момент и находилась молодая пара.

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