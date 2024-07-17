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Американские власти дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории РФ. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев", – цитирует дипломата ТАСС.

Полищук отметил, что в США продолжают рассчитывать на стратегическое поражение России, надеясь при этом "отсидеться в безопасности за океаном". Однако последствия такой недооценки противника могут быть непредсказуемыми как для Вашингтона, так и для всего мира, заявил представитель МИД.

Дипломат добавил, что ракетная атака на Севастополь вне всяких сомнений обеспечивалась военными специалистами США, которые осуществляли целенаведение при помощи беспилотника Пентагона.

"На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым", – подчеркнул Алексей Полищук.

Украинские войска атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву были эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им была необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.