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Российская компания "ФОРЭС" выплатит 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора компании Илья Потанин, слова которого передает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, Потанин вручил по 500 тысяч рублей каждому солдату, которые ликвидировали танки Abrams и Leopard. По его словам, церемония проводится уже в седьмой раз.

Он уточнил, что выплата предполагается только за первый сбитый истребитель. Размер награды в последующих случаях Потанин не раскрыл.

Недавно во время выступления на Публичном форуме НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал передачу Данией и Нидерландами Киеву истребителей F-16. По его словам, Украина получит самолеты от этих стран летом 2024 года.

Владимир Путин назвал эти поставки, включая другое вооружение и технику для нанесения ударов по российской территории, грубым нарушением международных обязательств стран Запада.

