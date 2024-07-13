Bloomberg: задержка поставок F-16 Украине связана с языковым барьером

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Задержки в поставках на Украину истребителей F-16 связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям к самолетам. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным одного из источников агентства, Украина ожидает получить шесть F-16 летом и до 20 истребителей к концу года. Согласно информации другого источника агентства, Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в 15-24 истребителей, несмотря на то, что Запад планировал поставить 300 самолетов.

В материале также отмечается недостаточное количество взлетно-посадочных полос на Украине. По данным издания, те, что имеются, уязвимы для атак со стороны России. Еще одной сложностью является необходимость переконфигурировать истребители в зависимости от их задач.

Ранее в ходе выступления на Публичном форуме НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды уже приступили к процессу передачи Украине истребителей F-16. По его словам, Киев получит самолеты от этих стран летом 2024 года.

До этого Владимир Путин назвал грубым нарушением международных обязательств стран Запада поставки Киеву самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.