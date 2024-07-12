Полковник Бод: Россия не шутит, говоря о возможных ударах по аэродромам с F-16

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Россия серьезно настроена, говоря об уничтожении истребителей F-16, поставляемых Украине, которые будут размещены на аэродромах ЕС. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на экс-полковника Генштаба Швейцарии Жака Бода, который сделал заявление в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

"Владимир Путин не привык к блефу, он не тот человек, который будет блефовать", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Бод уточнил, что российский президент не пользуется стратегической двусмысленностью в своих высказываниях, а Россия всегда давала четкие комментарии по поводу собственных действий на те или иные события. Также он указал на то, что РФ всегда выполняла свои обещания.

Путин заявлял, что украинские истребители F-16 на аэродромах третьих стран станут законной целью для Вооруженных сил России.

Ранее российский лидер назвал грубым нарушением международных обязательств стран Запада поставки Киеву самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

Спустя время Нидерланды разрешили экспортировать 24 своих истребителя на Украину.

