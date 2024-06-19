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19 июня, 12:47

Политика

Путин назвал поставки истребителей F-16 Киеву нарушением международных обязательств

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon, File

Возможные поставки Киеву высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории являются грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя западными странами. Об этом заявил Владимир Путин.

"Это не только заявление, это уже происходит", – цитирует президента РФ "Интерфакс".

13 июня США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как пояснял украинский лидер Владимир Зеленский, в рамках документа Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и различные самолеты, включая F-16.

Позже помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители будут размещены на территории страны.

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