Путин назвал поставки истребителей F-16 Киеву нарушением международных обязательств

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Возможные поставки Киеву высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории являются грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя западными странами. Об этом заявил Владимир Путин.

"Это не только заявление, это уже происходит", – цитирует президента РФ "Интерфакс".

13 июня США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как пояснял украинский лидер Владимир Зеленский, в рамках документа Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и различные самолеты, включая F-16.

Позже помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители будут размещены на территории страны.

