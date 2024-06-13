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13 июня, 21:35

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Reuters: США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: depositphotos/nejron

Соединенные Штаты Америки и Украина 13 июня подписали соглашение о гарантиях безопасности, передает агентство Reuters, ссылаясь на текст документа.

В СМИ указали, что соглашение было подписано американским лидером Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским после встречи в Италии. Таким образом, Штаты стали 16-й страной, подписавшей подобный документ с Украиной.

Согласно положениям договоренности, США в течение 10 лет продолжат обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в сфере производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведданными.

Ранее в Белом доме объяснили, что в рамках соглашения Украина возьмет на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия, но Соединенные Штаты не будут использовать свои войска для защиты Киева. Кроме того, документ не предусматривает использование американских военных на территории Украины.

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