Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией

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Украина подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Об этом сказано на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Документы были подписаны во время визита в Киев премьеров двух стран – Джастина Трюдо от Канады и Джорджи Мелони от Италии.

Как утверждает украинский президент, в рамках договора с Канадой киевской стороне будет направлено в этом году более 3 миллиардов канадских долларов (примерно 2,22 миллиарда долларов) макрофинансовой и военной помощи. По словам Зеленского, такая поддержка стала своевременной, так как поможет внести вклад в усиление обороны страны.

При этом украинский президент не раскрыл подробности договора с Италией. Зеленский лишь уточнил, что соглашение "закладывает прочную основу для длительного партнерства" в сфере безопасности. Кроме того, он добавил, что переговорил с Мелони по возможному оказанию Украине помощи со стороны стран G7, председателем которой является итальянский премьер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в области безопасности. Как утверждает Макрон, его страна в рамках этого документа предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму в три миллиарда евро.

До этого Украина подписала и с Германией это соглашение. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, документ будет действовать до тех пор, пока Киеву это будет нужно.

